Verteidigungsministerium: Einhaltung von Feuerpause in Richtung Gazach überwacht

Baku, 17. April, AZERTAC

Nach dem Mandat des Persönlichen Beauftragten des OSZE–Vorsitzes haben die OSZE-Beobachter am Mittwoch, dem 17. April die Einhaltung der Feuerpause an der Line of Contact der aserbaidschanisch-armenischen Truppen überwacht.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC sei das Monitoring, das in Richtung des aserbaidschanischen Rayons Gazach geführt wurde, ohne Zwischenfälle verlaufen.

Die Einhaltung der vereinbarten Waffenruhe auf der aserbaidschanischen Seite wurde von den Feldassistenten des Persönlichen Beauftragten des OSZE-Vorsitzes für den Minsk-Prozess Ghenadie Petrica und Martin Schuster beobachtet.

Auf der gegenüberliegenden Seite erfolgte die Beobachtung der Einhaltung der Feuerpause durch die Feldassistenten vom Persönlichen Beauftragten des OSZE-Vorsitzes für den Minsk-Prozess Mikhail Olaru und Ognyen Yovic, hieß es in der Meldung.

Armenien und Aserbaidschan streiten seit mehr als 30 Jahren um Berg-Karabach, das international anerkanntes aserbaidschanisches Gebiet ist.

Armenische Truppen halten noch immer 20 Prozent der Gebiete Aserbaidschans besetzt. Als Folge dieser bewaffneten Annexionspolitik sind mehr als eine Million Aserbaidschaner zu Flüchtlingen und Binnenvertriebenen in ihrem eigenen Land geworden.