Verteidigungsministerium: Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung Latschin und Daschkasan unter Beschuss genommen

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

In den Abendstunden am 14. Oktober und in den Nachtstunden am 15. Oktober haben Einheiten der armenischen Streitkräfte mit Pausen Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtung des Dorfes Hajilar des Bezirks Latschin und des Dorfes Tazakand des Bezirks Daschkasan stationiert sind, aus ihren Stellungen in den Siedlungen Khazinavar im Bezirk Gorus und im Dorf Gunashli im Bezirk Basarkechar mit Schusswaffen verschiedener Kaliber befeuert.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC haben Einheiten der aserbaidschanischen Armee, die sich in den oben genannten Richtungen befinden, Gegenmaßnahmen ergriffen, um das gegnerische Feuer zu stoppen.