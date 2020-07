Verteidigungsministerium meldet Abschuss armenischer Aufklärungsdrohne in Richtung des Bezirks Tovuz

Baku, 16. Juli, AZERTAC

Eine taktische Drohne vom Typ X-55 der Streitkräfte Armeniens versuchte, in Richtung des Bezirks Tovuz an der Staatsgrenze zu Armenien in den aserbaidschanischen Luftraum einzudringen und einen Aufklärungsflug über Stellungen aserbaidschanischer Einheiten durchzuführen. Das unbemannte Fluggerät sei daraufhin abgeschossen worden.

Das bestätigte das Verteidigungsministerium am Donnerstag, wie AZERTAC .