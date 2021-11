Verteidigungsministerium verbreitet einen Bericht über neue Provokationen armenischer Einheiten

Baku, 16. November, AZERTAC

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium hat einen Bericht über neue Provokationen der armenischen Streitkräfte verbreitet.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC haben armenische Einheiten die Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung der Regionen Kelbadschar, Gädäbey, Tovuz und Aghstafa am Montag, dem 15. November von 16:15 bis 04:30 Uhr des 16. November aus ihren Positionen in den Rayons Basarketschär, Schämschäddin und Tschämbäräk mit Einsatz von Schusswaffen verschiedener Kaliber unter intensiven Beschuss genommen.

Einheiten der aserbaidschanischen Armee ergriffen Gegenmaßnahmen, um die Kampfhandlungen des Feindes in oben erwähnten Richtungen zu verhindern.

Aserbaidschanische Einheiten behalten derzeit die volle Kontrolle über die Einsatzsituation in diesen Richtungen bei.