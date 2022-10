Verteidigungsministerium von Aserbaidschan: Armenien konzentriert zusätzliches Personal und Artillerieanlagen an der Grenze

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

In der zweiten Hälfte des Tages des 16. Oktober wurde von aserbaidschanischen Einheiten beobachtet, dass die armenischen Streitkräfte zusätzliches Personal und 4 Artillerieeinheiten an der Grenze in Richtung Daschkasan konzentriert.

Das geht aus einem Bericht des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums hervor.

Die volle Verantwortung für alle möglichen Spannungen in der Region liegt auf der militärisch-politischen Führung Armeniens, hieß es.