Vertreter des diplomatischen Korps zu Besuch in der befreiten Stadt Aghdam

Aghdam, 28. November, AZERTAC

Am 28. November sind Vertreter des diplomatischen Korps in Aserbaidschan, Leiter der Vertretungen internationaler Organisationen in unserem Land in der aus der armenischen Okkupation befreiten Stadt Aghdam gereist.

Ziel des Besuchs war es, ausländische Diplomaten mit den von armenischen Streitkräften in der Stadt Aghdam angerichteten enormen Zerstörungen und Kriegsverbrechen vertraut zu machen.

Die Diplomaten wurden von Hikmet Hajiyev, dem aserbaidschanischen Präsidentenberater und anderen Beamten begleitet.

Die Diplomaten waren hier in der zerstörten Stadt der Geister Augenzeugen enormer Zerstörungen, die die Armenier hier im Laufe von 27 Jahren angerichtet haben.

Man teilte den Besuchern mit, dass die Armenier hier in Aghdam fast alles, einschließlich der Siedlungen, Friedhöfe, historischer und kultureller völlig zerstört.