Vertreter von Schweizer Unternehmen besuchen Aserbaidschan

Bern, 24. August, AZERTAC

Heute treten Vertreter mehrerer Schweizer Unternehmen eine Reise nach Aserbaidschan an.

Nach Angaben der aserbaidschanischen Botschaft in der Schweiz sind während der Reise in Aserbaidschan viele Treffen von Schweizer Nussimportfirmen mit aserbaidschanischen Partnern geplant. Darüber hinaus werden Schweizer Unternehmen mit ihren aserbaidschanischen Partnern Möglichkeiten für den Import von Nüssen aus Aserbaidschan in die Schweiz erörtern.

Die Geschäftsreise wird von der Botschaft der Republik Aserbaidschan in der Schweizerischen Eidgenossenschaft, dem Liechtensteinischen Konsulat und dem Verband der Nussproduzenten und -Exporteure Aserbaidschans unterstützt.

Die Reise wird bis 28. August dauern.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass aserbaidschanische Unternehmen seit 2018 Nüsse in die Schweiz exportieren.