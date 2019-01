Volleyball-EM der Frauen findet vom 28. August bis zum 9. September statt

Baku, 29. Januar, AZERTAC

Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen findet vom 28. August bis zum 9. September in der Türkei (Ankara), Polen (Łódź), Ungarn (Budapest), Slowakei (Bratislava) statt, wie AZERTAC berichtet.

In Istanbul fand bereits die Auslosung der Spiele bei der Volleyball-Europameisterschaft statt. Die aserbaidschanische Auswahlmannschaft spielt in der Gruppe C gegen die Mannschaften Ungarns, der Niederlande, Kroatiens, Rumäniens und Estlands.

In der Gruppe A spielen die Türkei, Serbien, Bulgarien, Frankreich, Finnland und Griechenland. Zur Gruppe B gehören Polen, Italien, Belgien und die Ukraine. Die Auswahlmannschaften von Belarus, der Slowakei, Russlands, Deutschlands, Spaniens und der Schweiz spielen in der Gruppe D.