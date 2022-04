Von Januar bis April 2022 in Seehäfen 2,5 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen

Baku, 23. April, AZERTAC

Von Januar bis April des laufenden Jahres 2022 wurden in den Seehäfen in Aserbaidschan insgesamt 2 Millionen 518,3 Tausend Tonnen Güter be- und entladen.

2 Millionen 371,8 Tausend Tonnen oder 94,2 Prozent dieses Volumens waren Transitgüter.

Das geht aus einem Bericht des Statistischen Komitees hervor.

Die Passagierbeförderungen im Seeverkehr gingen in den drei Monaten 2022 gegenüber dem gleichen Zeitraum 2021 um 18,7 Prozent zurück und betrugen 2600 Menschen, hieß es weiter.