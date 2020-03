Vorstandsvorsitzender der kasachischen Nachrichtenagentur KazinformAskar Umarov

Lieber Aslan Ahmad oglu!

Im Namen der Internationalen Informationsagentur "Kazinform" gratuliere ich Ihnen und allen Mitarbeitern der brüderlichen Agentur AZERTAC zum 100-jährigen Jubiläum!

AZERTAC verbreitet seit einem Jahrhundert operative Information über die in Aserbaidschan und in der Welt laufenden wichtigsten Ereignisse, präsidierte erfolgreich die Organisation der Asien-Pazifik-Nachrichtenagenturen (OANA) und arbeitet mit führenden Nachrichtenagenturen in Russland, der Türkei, China, Rumänien, der Ukraine und Bulgarien, Italien, dem Iran, Serbien und anderen Ländern eng zusammen.

AZERTAC trat mit Zuversicht in den globalen Informationsraum und nimmt ihren richtigen Platz unter den weltberühmten Nachrichtenagenturen ein.

Eine lange Geschichte verbindet die beiden Bruderagenturen Kazinform und AZERTAC, die gleichaltrig sind. Wir sind stolz darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten!

Wir wünschen dem AZERTAC-Team gute Gesundheit, weitere Erfolge, gute Ideen und kreative Begeisterung!

Mit freundlichen Grüßen,

Askar Umarov

Vorstandsvorsitzender der kasachischen Nachrichtenagentur Kazinform