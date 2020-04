WHO-Direktor lobt Aserbaidschans Präsident für rechtzeitige Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19

Baku, 2. April, AZERTAC

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), sandte einen Brief an den aserbaidschanischen Präsidenten, Ilham Aliyev, sowie an die Staats- und Regierungschefs einer Reihe von anderen Ländern.

Der Generaldirektor der WHO äußerte sich in seinem Brief lobend über schnelle und angemessene Reaktion des Präsidenten von Aserbaidschan sowie rechtzeitige, koordinierte und drastische Maßnahmen, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (COVID-19) zu verhindern und einzudämmen.

Aserbaidschan hat sehr schnell auf die Ausbreitung der Infektion reagiert. Unter dem Ministerkabinett wurde ein Corona-Krisenstab eingerichtet, die Koordinierung zwischen Regierungsbehörden wurde sichergestellt, die Wichtigkeit der sozialen Distanzierung wurde erklärt, die Grenzen wurden vollständig geschlossen, der Flugbetrieb wurde stark eingeschränkt, die Schulen, Kindergärten und Universitäten wurden im Land geschlossen. Quarantäne wurde verhängt. Eine große Anzahl von Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, wurde unter Quarantäne gestellt. Mehr als 10 Krankenhäuser im Land stehen Corona-Patienten zur Verfügung. Um wirtschaftliche und soziale Folgen von COVID-19 zu verringern, stellte man 1 Milliarde Manat bereit.

Aserbaidschan hat von Anfang an mit der WHO im Kampf gegen COVID-19 zusammengearbeitet und ihre Experten zu einem Besuch eingeladen. Die WHO-Experten gaben in ihrem Bericht eine Reihe von Empfehlungen, die von zuständigen Regierungsbehörden in Aserbaidschan befolgt werden. Aserbaidschan gewährte der WHO finanzielle Unterstützung im globalen Kampf gegen das Coronavirus SARS-CoV-2.