Wirtschaftsminister: In Regionen bisher 9 Industrieparks angelegt

Baku, 1. August, AZERTAC

Bisher sind landesweit 9 Industrieparks angelegt worden. In diesen Industrieparks-und Gebieten wurden 78 Residenten registriert. 45 Residenten nahmen bereits ihre Tätigkeit auf.

Dies erklärte Wirtschaftsminister Schahin Mustafayev bei einer Konferenz über sozioökonomischen Bereich am 31. Juli unter Vorsitz von Präsident Ilham Aliyev im.

Der Minister sagte, dass bereits mehr als 5,7 Milliarden Manat von vorgesehenen 6,4 Milliarden Manat Investitionen bereits investiert wurden, und dank der Realisierung dieser Projekte mehr als 11.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. In diesen Industrieparks-und Gebieten wurden Erzeugnisse in Summe von mehr als 1,5 Milliarden Manat hergestellt. Ein Teil von diesen Waren im Wert von 300 Millionen Manat war exportorientiert, so Wirtschaftsminister Mustafayev.