Wladimir Putin: Unsere strategische Partnerschaft mit Aserbaidschan entwickelt sich sehr erfolgreich

Baku, 26. November, AZERTAC

Unsere strategische Partnerschaft mit Aserbaidschan entwickelt sich sehr erfolgreich. Der Handelsumsatz ist trotz Pandemie innerhalb von neun Monaten des laufenden Jahres auf jeden Fall um 11 Prozent gestiegen. Das ist ein gutes Zeichen.

Das erklärte der russische Präsident Wladimir Putin bei seinem Treffen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev in Sotschi, berichtete AZERTAC.

Präsident Wladimir Putin sagte: “900 russische Unternehmen sind in Aserbaidschan tätig. Russland hat 4,5 Milliarden US-Dollar in die aserbaidschanische Wirtschaft investiert. Russland ist einer der führenden Wirtschafts- und Handelspartner Aserbaidschans. Vor diesem Hintergrund werden die humanitären Beziehungen natürlich weitergeführt. Bei unseren Treffen spreche ich immer dieses Thema an. Ich möchte für die Entwicklung und Unterstützung der russischen Sprache in Aserbaidschan danken“.

Sowohl die Beziehungen zwischen unseren Ländern im humanitären Bereich, als auch die Jugendbeziehungen entwickeln sich. Dies schafft gute Voraussetzungen für die Weiterentwicklung unserer Beziehungen, so Präsident Wladimir Putin.