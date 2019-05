Wo spielt Kylian Mbappé in der kommenden Saison?

Baku, 20. Mai, AZERTAC

Kylian Mbappé ist zum Spieler der Saison in der Ligue 1 gewählt worden - und hat bei der Preisverleihung die Gerüchte um einen Wechsel ins Ausland angeheizt. Der Stürmerstar des Meisters Paris Saint-Germain sprach am Sonntagabend von einem "Wendepunkt".

"Es ist ein wichtiger Moment für mich, ein Wendepunkt in meiner Karriere, ein Moment, in dem ich mehr Verantwortung übernehme, vielleicht bei PSG, vielleicht woanders", sagte Mbappé bei "beIN Sports".

Der 20-jährige Franzose ist als Spieler des Jahres Nachfolger seines Teamkollegen Neymar, zudem erhielt er zum dritten Mal nacheinander die Auszeichnung als bester Nachwuchsspieler.

Mbappé, der 2017 für 180 Millionen Euro von der AS Monaco nach Paris gewechselt war, hat in 28 Ligaspielen unter Trainer Thomas Tuchel 32 Tore geschossen und führt einen Spieltag vor Schluss die Torjägerliste an.