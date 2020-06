Zahl der Corona-Infektionen in Armenien 20.500 übergestiegen

Tiflis, 22. Juni, AZERTAC

Am vorigen Tag sind in Armenien 320 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 10 Corona-Patienten sind gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Armenien mit knapp drei Millionen Einwohnern auf 360 gestiegen. Das geht aus einem Bericht des Zentrums für Kontrolle von Krankheiten des Gesundheitsministeriums dieses Landes hervor.

Armenien zählt 20. 588 Infektionen. Derzeit gibt es im Land 10.980 aktive Corona-Kranke , hieß es in dem Bericht weiter.