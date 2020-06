Zahl der Corona-Infizierte in Kasachstan übersteigt 21.000

Nur-Sultan, 29. Juni, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind in Kasachstan 547 weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, was die Gesamtzahl der Infizierte auf 21.327 erhöht.

Bisher wurden in Kasachstan 183 Corona-Todesfälle registriert. Im Land gibt es derzeit 16.639 aktive Corona-Kranke, wie das kasachische Büro von AZERTAC mitteilte.