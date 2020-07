Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Kasachstan auf Rekordhoch gestiegen

Nur-Sultan, 9. Juli, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Kasachstan ist auf einen Rekordwert geklettert.

In den vergangenen 24 Stunden sind 1962 weitere Menschen in Kasachstan positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 53.021 erhöht, wie das kasachische Büro von AZERTAC mitteilt.

Bisher wurden in Kasachstan 280 Corona-Todesfälle registriert.