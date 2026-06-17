Aghdara: Koordinierungsstab berät über Entwicklung der befreiten Gebiete

Baku, 17. Juni, AZERTAC

In der Stadt Aghdara ist unter dem Vorsitz des Leiters der Präsidialverwaltung Aserbaidschans, Samir Nuriyev, eine weitere Sitzung des Koordinierungsstabs für die zentralisierte Bearbeitung der Angelegenheiten in den befreiten Gebieten abgehalten worden.

Im Mittelpunkt der Sitzung standen die Umsetzung des Programms „Große Rückkehr“, der Wiederaufbau sowie die wirtschaftliche und soziale Integration der befreiten Gebiete in das nationale System Aserbaidschans. Dabei wurde betont, dass der Prozess der Rückkehr von Binnenvertriebenen und der Wiederansiedlung weiter voranschreitet.

Besondere Schwerpunkte lagen auf der Entwicklung der Landwirtschaft, der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Förderung von Unternehmertum sowie der nachhaltigen Nutzung von Wasser- und Umweltressourcen. Zudem wurde die Bedeutung einer besseren Koordinierung laufender Staatsprogramme und Reformen hervorgehoben.

Die Teilnehmer betonten, dass die Integration der befreiten Gebiete und die nachhaltige Entwicklung dieser Regionen eine zentrale Rolle in der langfristigen Staatsentwicklung Aserbaidschans spielen.