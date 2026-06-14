Akkan Suver würdigt staatspolitischen Kurs Aserbaidschans

Baku, 14. Juni, AZERTAC

Der Vorsitzende der Marmara-Gruppe-Stiftung für Strategische und Soziale Forschung, Akkan Suver, hat die Bedeutung des am 15. Juni 1993 eingeschlagenen staatspolitischen Kurses Aserbaidschans hervorgehoben. Anlässlich des Nationalen Rettungstages erklärte er gegenüber AZERTAC, der damalige Machtantritt des Nationalleaders Heydar Aliyev habe die Grundlagen für Stabilität, staatlichen Aufbau und die weitere Entwicklung des Landes geschaffen.

Suver betonte zudem, Präsident Ilham Aliyev habe diesen Kurs erfolgreich fortgeführt. Die Entwicklung Aserbaidschans zu einem wichtigen Energie- und Transitpartner sowie die gestärkte internationale Position des Landes seien Ausdruck dieser Politik.