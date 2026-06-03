Ana Brnabić: Aserbaidschan ist ein Freund und Verbündeter Serbiens

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Die Präsidentin der serbischen Nationalversammlung, Ana Brnabić, hat Aserbaidschan als Freund und Verbündeten Serbiens bezeichnet und die positive Entwicklung der bilateralen Beziehungen hervorgehoben.

Bei einem Treffen mit der Präsidentin des aserbaidschanischen Parlaments, Sahiba Gafarova, lobte Brnabić insbesondere die Zusammenarbeit im Energiesektor und dankte Aserbaidschan für seine Unterstützung im Bereich der Energiesicherheit.

Die Seiten erörterten zudem die Entwicklung der interparlamentarischen Beziehungen sowie weitere Fragen von beiderseitigem Interesse.