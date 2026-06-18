Andrey Yatskin: Russische und aserbaidschanische Führung definiert strategische Ausrichtung der Zusammenarbeit

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Die Arbeit der Interparlamentarischen Kommission erfolgt vollständig im Einklang mit den strategischen Vorgaben der Führung Russlands und Aserbaidschans, sagte der Erste stellvertretende Vorsitzende des Föderationsrates der Russischen Föderation Andrey Yatskin bei der 24. Sitzung der Interparlamentarischen Kommission für Zusammenarbeit zwischen der Nationalversammlung der Republik Aserbaidschan und der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation.

Er betonte, dass die Staatschefs beider Länder der Entwicklung der bilateralen Beziehungen besondere Aufmerksamkeit schenken.

„Die Führer unserer Länder, Wladimir Putin und Ilham Aliyev, messen unserer Arbeit große Bedeutung bei. Sie definieren eine strategische Ausrichtung der Zusammenarbeit, und die Parlamentarier müssen deren Umsetzung durch konkrete Initiativen und gemeinsame Arbeit sicherstellen“, erklärte Yatskin.

Laut ihm seien regelmäßige Kontakte und die enge Kontrolle der Umsetzung getroffener Vereinbarungen zentrale Elemente der interparlamentarischen Zusammenarbeit.

Yatskin betonte: „Wir verfolgen die Umsetzung der Kommissionsbeschlüsse genau. Sie sind nicht formeller Natur, sondern auf konkrete Ergebnisse ausgerichtet.“