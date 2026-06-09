Anti-Doping-Agenturen Aserbaidschans und Usbekistans unterzeichnen Kooperationsmemorandum

Baku, 9. Juni, AZERTAC

Die Anti-Doping-Agenturen Aserbaidschans und Usbekistans haben ein Memorandum über die Zusammenarbeit unterzeichnet. Das Dokument wurde von der Geschäftsführerin der Nationalen Anti-Doping-Agentur Aserbaidschans (AMADA), Tahmina Taghi-zada, und dem Direktor der Nationalen Anti-Doping-Agentur Usbekistans (UzNADA), Abdushukur Sadikow, unterzeichnet.

Die Vereinbarung sieht eine Zusammenarbeit in den Bereichen Anti-Doping-Aufklärung, Dopingkontrollen, medizinische Ausnahmegenehmigungen (TUE), biologischer Athletenpass (ABP), ADAMS-System, Ergebnismanagement sowie Forschung und Ermittlungen vor. Zudem wollen beide Seiten Erfahrungen austauschen, gemeinsame Schulungen organisieren und die Kooperation bei Informations- und Lehrmaterialien ausbauen.