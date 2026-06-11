Antonelli stellt neuen Formel-1-Rekord auf

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Mercedes-Wunderkind Kimi Antonelli fährt der Formel-1-Konkurrenz in dieser Saison regelrecht um die Ohren. Beim Wochenende in Monaco stellte der Teenager einen weiteren Allzeit-Rekord auf. In der Bestenliste hinter sich ließ er unter anderem Max Verstappen und Sebastian Vettel.

Kimi Antonelli hat beim Formel-1-Wochenende in Monaco mal wieder ein Stück Motorsport-Geschichte geschrieben. Der 19-jährige Mercedes-Pilot ist seit dem Rennsonntag der jüngste F1-Fahrer aller Zeiten, dem ein so genannter Grand Slam gelang.

Antonelli holte am Samstag zunächst die Pole Position, fuhr im Rennen die schnellste Runde, führte das Feld von der ersten bis zur letzten Runde an und gewann. Dieses Kunststück gelang in der gesamten Formel-1-Historie lediglich 27 Fahrern vor ihm.

Antonelli lässt Verstappen und Vettel hinter sich - Antonelli ist jedoch mit großem Abstand der jüngste Fahrer, der einen Grand Slam feiern konnte. Antonelli gelang sein Coup im Alter von 19 Jahren und 286 Tagen. Auf Platz zwei der Bestenliste folgt Max Verstappen, der bei seinem ersten Grand Slam allerdings fast vier Jahre älter war (23 Jahre und 277 Tage).

In dem Ranking ebenfalls deutlich übertrumpft wurde Sebastian Vettel. Seinen ersten Grand Slam feierte der Heppenheimer beim Großen Preis von Indien im Jahr 2011, als er 24 Jahre und 119 Tage alt war. Die Top Fünf dieser Bestenliste komplettieren Oscar Piastri (2025, 24 Jahre und 147 Tage) und Charles Leclerc (2022, 24 Jahre und 176 Tage).

Den wohl wichtigsten Rekord hat Kimi Antonelli allerdings erst noch vor sich: Macht der Italiener so weiter, wird er es sich am Ende des Jahres zum jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten küren - und auch das mit großem Abstand. Jüngster Titelträger ist aktuell noch Vettel, der sich im Jahr 2010 im Alter von 23 Jahren und 124 Tagen die Krone aufsetzte. Um diese Bestmarke zu brechen, hat Antonelli nicht nur dieses, sondern noch viele weitere Jahre Zeit.