Argentinische Botschafterin besucht Aserbaidschanische Sprachenuniversität

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Die argentinische Botschafterin in Aserbaidschan, Mariángeles Bellusci, hat die Aserbaidschanische Sprachenuniversität besucht.

Bei dem Treffen hoben beide Seiten die positive Entwicklung der bilateralen Beziehungen sowie die Bedeutung der Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung und Kultur hervor. Botschafterin Bellusci lobte das hohe Ausbildungsniveau der Studierenden und sprach sich für eine weitere Vertiefung der Kooperation zwischen der Universität und der argentinischen Botschaft aus.