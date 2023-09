Armeniens Streitkräfte setzen Angriffsdrohnen ein - zwei weitere aserbaidschanische Soldaten verletzt

Baku, 1. September, AZERTAC

Am Freitagmorgen haben Einheiten der armenischen Streitkräfte in Richtung der Ortschaft Zod in der Region Basarkechar gegen Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung der Region Kelbadschar Angriffsdrohnen eingesetzt. Dabei wurden zwei weitere aserbaidschanische Soldaten verletzt, wie der Pressedienst des Verteidigungsministeriums mitteilte.

Die aserbaidschanische Armee ergreift entschlossene Gegenmaßnahmen in der oben genannten Richtung, hieß es.