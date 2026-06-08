Aserbaidschan: 888 Kinder seit 2019 adoptiert

Baku, 8. Juni, AZERTAC

In Aserbaidschan sind seit der Einführung des aktuellen Adoptionsverfahrens im Jahr 2019 insgesamt 888 Kinder adoptiert worden. Das teilte die staatliche Agentur für Sozialdienste mit.

Die Behörde erklärte, dass Maßnahmen zur familiären Betreuung von Kindern ohne elterliche Fürsorge sowie zur Vermittlung in Adoptiv- und Pflegefamilien fortgesetzt würden. Die Verfahren werden über ein digitales System des Ministeriums für Arbeit und Sozialschutz abgewickelt.

Informationen für Adoptionsbewerber sind über das Portal e-sosial.az abrufbar.