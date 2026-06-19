Aserbaidschan bei 6. Treffen der Energieminister der SCO vertreten

Baku, 19. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan ist beim 6. Treffen der Energieminister der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Bischkek (Kirgisistan) vertreten gewesen.

Wie das Energieministerium mitteilte, nahm der stellvertretende Energieminister Aserbaidschans, Kamal Abbasov, an der Veranstaltung teil.

In seiner Rede betonte er die Bedeutung von Energiesicherheit, Nachhaltigkeit, dem Einsatz sauberer Energietechnologien sowie der Stärkung der internationalen Zusammenarbeit angesichts der Transformationen im globalen Energiesystem.

Aserbaidschan messe der Entwicklung der Beziehungen zur Organisation als Dialogpartner der SCO besondere Bedeutung bei, so Abbasov.

Zudem hob er die strategische Bedeutung des Projekts „Grüner Energiekorridor Zentralasien–Aserbaidschan“ hervor. Dieses werde die Energieverbindungen zwischen Zentralasien, dem Südkaukasus, der Türkei und China stärken und zusätzliche Möglichkeiten für den Stromtransport entlang des Mittleren Korridors zwischen Europa und Asien schaffen.