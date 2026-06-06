Aserbaidschan beim Zero-Waste-Forum in Istanbul stark vertreten

Istanbul, 6. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan hat am hochrangigen Landwirtschaftsministertreffen im Rahmen des Zero-Waste-Forums 2026 (Null-Abfall-Forum) in Istanbul teilgenommen.

Wie AZERTAC berichtet, betonte Landwirtschaftsminister Majnun Mammadov die Bedeutung der Verringerung von Verlusten nach der Ernte für die Ernährungssicherheit. Er verwies auf Investitionen in Agrarlogistik, Lagerinfrastruktur, Transportnetze und digitale Technologien zur Steigerung der Effizienz entlang der gesamten landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette.

Am Rande des Forums wurden zudem Pavillons der Heydar-Aliyev-Stiftung und des Internationalen Nizami Ganjavi-Zentrums eröffnet.

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