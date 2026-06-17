Aserbaidschan: Großteil der strategischen Rohstoffreserven in befreiten Gebieten

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Mehr als 80 Prozent der strategischen Rohstoffreserven Aserbaidschans befinden sich nach Angaben der Regierung in den befreiten Gebieten des Landes.

Dies erklärte der Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov im Rahmen einer Diskussionsrunde bei den Jahrestagungen der Islamischen Entwicklungsbank.

Er betonte, dass die Bergbauindustrie eine zentrale Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Regionen spiele. Die Wiederaufbauarbeiten in den befreiten Gebieten seien jedoch nicht nur ein wirtschaftliches oder soziales Projekt, sondern ein Vorhaben von nationaler Bedeutung, das die Rückkehr von Binnenvertriebenen und Flüchtlingen ermögliche.

Die Gebiete seien als „grüne Entwicklungszonen“ ausgewiesen worden, wobei Infrastrukturprojekte mit modernen Technologien umgesetzt würden. Das wirtschaftliche Potenzial gehe über den Bergbau hinaus und umfasse auch Landwirtschaft, Tourismus, Industrie sowie Logistik und Verkehr.