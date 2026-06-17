Aserbaidschan informiert US-Kongressabgeordneten über Normalisierungsprozess mit Armenien

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Aserbaidschans Außenminister Jeyhun Bayramov hat sich mit dem US-Kongressabgeordneten Abraham Hamadeh in Baku über die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den USA sowie regionale Sicherheitsfragen ausgetauscht.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Wirtschaft, Transport und Sicherheit sowie die Entwicklung im Südkaukasus. Minister Bayramov informierte zudem über den Stand des Normalisierungsprozesses zwischen Aserbaidschan und Armenien.

Beide Seiten betonten die Bedeutung der strategischen Partnerschaft zwischen Baku und Washington sowie die Rolle von Energie- und Infrastrukturprojekten für die regionale Vernetzung.