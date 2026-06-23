Aserbaidschan kauft vier neue Personenlokomotiven aus China

Baku, 23. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische Eisenbahngesellschaft „Azərbaycan Dəmir Yolları“ (ADY) hat in China einen Vertrag über den Kauf von vier neuen Personenlokomotiven unterzeichnet.

Die Lokomotiven sollen im Jahr 2027 geliefert werden und insbesondere im Fernverkehr eingesetzt werden, um die Servicequalität und den Komfort im Personenverkehr zu erhöhen.

Im Rahmen des Besuchs der ADY-Delegation in China wurden zudem Fragen zur Modernisierung des Lokomotivparks sowie zur Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen „CRRC Ziyang“ erörtert.