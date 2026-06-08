Aserbaidschan nimmt am Bled-Wasserforum in Slowenien teil

Wien, 8. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan hat am Bled-Wasserforum in Slowenien teilgenommen, bei dem Regierungsvertreter, Experten und weitere Akteure über globale Wasserprobleme und ein nachhaltiges Wassermanagement diskutierten.

An der Eröffnungszeremonie nahmen unter anderem der Mitgründer des Forums, Marko Gajić, der Ehepartner der slowenischen Präsidentin, Aleš Musar, die First Lady Litauens, Diana Nausėdienė, sowie hochrangige Vertreter slowenischer Staatsinstitutionen und weitere Gäste teil.

In seiner Rede stellte Asad Schirinov, Berater des Vorsitzenden der aserbaidschanischen Staatlichen Agentur für Wasserressourcen, die Prioritäten der Regierung Aserbaidschans vor. Er betonte die laufenden Maßnahmen zur Gewährleistung der Wassersicherheit, zur effizienten Nutzung von Wasserressourcen sowie zur Umsetzung der nationalen Strategie für deren effizienten Einsatz.

Im Rahmen des Forums wurde den Teilnehmern das Mineralwasser „Istisu“ aus der aserbaidschanischen Region Kelbadschar in einer Präsentation und Verkostung vorgestellt.

Zudem nahmen die Teilnehmer auf Initiative der aserbaidschanischen Botschaft in Slowenien an einer Wanderung zum Straža-Hügel teil, einem der landschaftlich reizvollsten Aussichtspunkte über der Stadt Bled.