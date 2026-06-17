Aserbaidschan nimmt am Boxturnier „Olympic Hopes“ in Sarajevo teil
Baku, 17. Juni, AZERTAC
Aserbaidschanische Boxer nehmen am internationalen Boxturnier „Olympic Hopes“ teil, das am 18. Juni in Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) beginnt.
Die aserbaidschanische Nationalmannschaft wird bei dem dreitägigen Wettbewerb in zwei Altersklassen vertreten sein. Insgesamt treten sieben Boxer in der Altersklasse U19 und sechs weitere in der Kategorie U17 an.
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