Aserbaidschan nimmt am Internationalen Skikongress teil

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Eine aserbaidschanische Delegation unter Leitung des Präsidenten des Wintersporverbands, Fuad Nagiyev, hat am 57. Internationalen Skikongress in Belgrad teilgenommen. An der Veranstaltung des Internationalen Skiverbands (FIS) nahmen mehr als 300 Delegierte aus fast 80 Ländern teil.

Während des Kongresses wurde Alexander Ospelt zum neuen FIS-Präsidenten gewählt. Zudem standen die künftigen Aktivitäten und strategischen Prioritäten des Verbands, darunter die Weiterentwicklung des Wintersports, auf der Tagesordnung.

Aserbaidschan und die FIS hatten im vergangenen Jahr ein fünfjähriges Partnerschaftsabkommen zur Förderung des Wintertourismus und des Wintersports sowie zur Ausrichtung internationaler Wettbewerbe im Tourismuszentrum “Shahdagh” geschlossen.