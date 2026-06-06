Aserbaidschan nimmt am Programm „AI Leaders 2026“ in Kasachstan teil

Astana, 6. Juni, AZERTAC

In Astana ist die Abschlusszeremonie des Programms „AI Leaders 2026“ im Internationalen Zentrum für Künstliche Intelligenz „Alem.AI“ abgehalten worden.

Das Programm wird von der kasachischen Regierung sowie internationalen Partnern wie Stanford HAI und der OpenAI unterstützt und vereint über 800 Führungskräfte aus neun Ländern, darunter auch Aserbaidschan.

Im Rahmen des Programms absolvierten die Teilnehmer Schulungen, Fachseminare und Mentoring-Sitzungen zur Entwicklung von KI-Strategien.

Elschan Rustamov

Sonderkorrespondent von AZERTAC