Aserbaidschan präsentiert sich beim Null-Abfall-Forum in Istanbul

Istanbul, 7. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan nimmt mit einem nationalen Pavillon am Null-Abfall-Forum 2026 in Istanbul teil. Die Veranstaltung gilt als wichtige Plattform auf dem Weg zur Weltklimakonferenz COP31, die 2026 in Antalya stattfinden soll.

Im von Heydar-Aliyev-Stiftung gestalteten Pavillon werden die Geschichte, Kultur, Natur und das architektonische Erbe Aserbaidschans sowie Informationen über Umweltprojekte und die Wiederaufbauarbeiten in Garabagh präsentiert.

An dem Forum beteiligen sich Vertreter aus 183 Ländern, internationale Organisationen, Wissenschaft, Wirtschaft und Finanzinstitutionen. Im Mittelpunkt stehen Abfallvermeidung, Kreislaufwirtschaft, die Verringerung von Lebensmittelabfällen sowie Maßnahmen zur Senkung von Methanemissionen.

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