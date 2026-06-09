Aserbaidschan präsentiert Tourismuspotenzial in Belgrad
Belgrad, 9. Juni, AZERTAC
Das aserbaidschanische Tourismusbüro (ATB) hat in Belgrad eine Veranstaltung zur Förderung Aserbaidschans als ganzjähriges Reiseziel organisiert.
Teilgenommen haben Vertreter staatlicher Institutionen, der Internationalen Ski- und Snowboard-Föderation sowie der Tourismusbranche beider Länder und Medienvertreter.
Der Vorsitzende der Staatlichen Agentur für Tourismus, Fuad Naghiyev, betonte die freundschaftlichen und strategischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Serbien. Visa-Freiheit und Direktflüge zwischen Baku und Belgrad hätten die touristische und wirtschaftliche Zusammenarbeit deutlich gestärkt.
Im Rahmen der Veranstaltung fanden B2B-Treffen mit rund 30 serbischen Tourismusunternehmen statt. Auch Vertreter beider Regierungen hoben das Wachstum der bilateralen Beziehungen und die Perspektiven für eine engere Zusammenarbeit im Tourismussektor hervor.