Aserbaidschan richtet Weltumwelttag in Baku aus

Baku, 5. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan hat in Partnerschaft mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) den Weltumwelttag (World Environment Day) in Baku ausgerichtet. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Inspiriert von der Natur. Für das Klima. Für unsere Zukunft“.

Bei der internationalen Konferenz betonten Vertreter Aserbaidschans, der Vereinten Nationen und weiterer Staaten die Notwendigkeit verstärkter globaler Maßnahmen gegen den Klimawandel, den Verlust der biologischen Vielfalt und die Umweltverschmutzung.

Der Vertreter des Präsidenten für Klimafragen, Mukhtar Babayev, verlas eine Botschaft von Präsident Ilham Aliyev. Umweltminister Raschad Ismayilov hob die Bedeutung nachhaltiger Entwicklung und erneuerbarer Energien hervor.

In Videobotschaften würdigten unter anderem UNEP-Exekutivdirektorin Inger Andersen, UN-Generalsekretär António Guterres, der designierte COP31-Präsident Murat Kurum sowie COP30-Präsident André Corrêa do Lago die Rolle Aserbaidschans im internationalen Klimaschutz und riefen zu entschlossenem Handeln auf.

Die Veranstaltung umfasste zudem eine kulturelle Präsentation, eine Freiluftausstellung sowie Podiumsdiskussionen zu Umwelt- und Klimathemen.