Aserbaidschan und Belarus erörtern militärische Zusammenarbeit

Baku, 20. Juni, AZERTAC

Vertreter der Verteidigungsministerien Aserbaidschans und Belarus haben in Baku über den Ausbau der militärischen Zusammenarbeit beraten. Die belarussische Delegation unter Leitung von Oberst Dmitri Schukowski besuchte Aserbaidschan im Rahmen des bilateralen Militärkooperationsplans für 2026. Im Mittelpunkt der Gespräche standen Fragen der Aufrechterhaltung von Ordnung und Disziplin in den Streitkräften sowie des Schutzes militärischer Einrichtungen. Beide Seiten hoben die Bedeutung des Erfahrungsaustauschs und der weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit hervor. Zudem besuchte die Delegation die Militärpolizei des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums.