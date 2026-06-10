Aserbaidschan und China bauen wissenschaftliche Zusammenarbeit aus

Baku, 10. Juni, AZERTAC

Der stellvertretende Minister für Wissenschaft und Bildung Aserbaidschans, Hasan Hasanli, hat eine chinesische Delegation der Xi’an Shiyou Universität empfangen.

Bei dem Treffen erörterten die Seiten die laufende Zusammenarbeit sowie künftige gemeinsame Vorhaben.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen der Ausbau der Kooperation zwischen der Xi’an Shiyou Universität und aserbaidschanischen Hochschulen, die Förderung des Austauschs von Studierenden und wissenschaftlichem Personal sowie die Umsetzung gemeinsamer Forschungsprojekte.