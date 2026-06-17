Aserbaidschan und Guinea bauen Wirtschaftsbeziehungen aus

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan und Guinea wollen ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen und Technologie vertiefen. Dies wurde bei einem Treffen von Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov mit den guineischen Ministern Ismael Nabe und Fasine Silla am Rande der Jahrestagung der Islamischen Entwicklungsbank vereinbart.

Im Rahmen des Treffens unterzeichneten das aserbaidschanische Wirtschaftsministerium und das guineische Ministerium für Planung, internationale Zusammenarbeit und Entwicklung ein Memorandum of Understanding. Ziel ist die Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie die Unterstützung nachhaltiger und inklusiver Entwicklungsinitiativen.