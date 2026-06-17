Aserbaidschan und OIC wollen Zusammenarbeit gegen Desinformation stärken

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) wollen ihre gemeinsamen Anstrengungen im Kampf gegen Desinformation ausbauen.

Dies wurde bei einem Treffen zwischen dem Exekutivdirektor der Medienentwicklungsagentur Aserbaidschans, Ahmad Ismayilov, und dem Generaldirektor der Union der Nachrichtenagenturen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (UNA), Muhammad Al-Yami, in Baku deutlich.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Bekämpfung von Fake News, die Förderung von Medien- und Digitalkompetenz sowie der Umgang mit Desinformation, Fehlinformation und Hassrede.

Zudem wurde die verantwortungsvolle Nutzung neuer Technologien, insbesondere Künstlicher Intelligenz, im Medienbereich hervorgehoben. Dabei müsse der Einsatz neuer Technologien mit journalistischen Grundsätzen und ethischen Standards im Einklang stehen.