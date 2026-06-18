Aserbaidschan und Rumänien erörtern aktuellen Stand strategischer Partnerschaft

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Am 18. Juni hat Außenminister Jeyhun Bayramov den Berater des Präsidenten Rumäniens für nationale Sicherheit, Marius-Gabriel Lazurca, zu einem Gespräch empfangen.

Wie die Pressestelle des Außenministeriums AZERTAC mitteilte, wurden dabei der aktuelle Stand und die Entwicklungsperspektiven der strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Rumänien sowie Fragen der regionalen Sicherheit erörtert.

Die Seiten wiesen darauf hin, dass die in den letzten Jahren durchgeführten hochrangigen gegenseitigen Besuche und der intensive politische Dialog wesentlich zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen beigetragen haben. Die Bedeutung der Tätigkeit der Gemischten Kommission der Regierungen Aserbaidschans und Rumäniens für Handels- und Wirtschaftsbeziehungen sowie wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit wurde hervorgehoben.

Während des Gesprächs wurde hervorgehoben, dass der Energiesektor eine der Hauptsäulen der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Rumänien ist. Neben konventioneller Energie wurden auch die Perspektiven der Zusammenarbeit im Bereich grüner Energie und alternativer Energiequellen erörtert. Zudem wurden Möglichkeiten zur Erweiterung der Zusammenarbeit in den Bereichen Verkehr und Kommunikation, Bildung, Pharmazie sowie zur Förderung gegenseitiger Investitionen diskutiert.

Minister Bayramov informierte über das günstige Investitionsumfeld in Aserbaidschan und hob die für Investoren geschaffenen Möglichkeiten hervor. In diesem Zusammenhang wurde die wachsende Rolle der Freien Wirtschaftszone Alat als regionales Handels- und Logistikzentrum sowie die Möglichkeiten rumänischer Unternehmen zur Tätigkeit in diesem Bereich erwähnt.

Die Seiten betonten die Bedeutung der Zusammenarbeit im Rahmen internationaler Organisationen, insbesondere im Kontext der Beziehungen zur Europäischen Union.

Zudem fand ein Meinungsaustausch zu weiteren bilateralen und regionalen Fragen statt.