Aserbaidschan und Rumänien erörtern zentrale Bereiche wirtschaftlicher und handelspolitischer Zusammenarbeit

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Der Wirtschaftsminister Aserbaidschans, Mikayil Jabbarov, hat sich mit Marius-Gabriel Lazurca, dem Berater des Präsidenten Rumäniens für Außenpolitik und nationale Sicherheit, getroffen.

Während des Treffens erörterten die Seiten die zentralen Bereiche der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Rumänien sowie die Förderung gegenseitiger Investitionen und die Perspektiven einer künftigen Partnerschaft.

Die Gesprächspartner betonten die Bedeutung des Ausbaus der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Transit und digitale Infrastruktur. Hervorgehoben wurde, dass gemeinsame Projekte in diesen Bereichen zur weiteren Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern, zur Verbesserung der regionalen Konnektivität und zur Schaffung neuer wirtschaftlicher Möglichkeiten beitragen.

Darüber hinaus tauschten sie sich über die Vertiefung der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit sowie über die Entwicklung gemeinsamer Antworten auf globale Herausforderungen aus.