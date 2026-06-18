Aserbaidschan und Russland erörtern parlamentarische Beziehungen

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova hat sich mit dem ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Föderationsrates der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation, Andrey Yatskin, getroffen.

Dabei wurde betont, dass die Interparlamentarische Kooperationskommission als wichtige Plattform für die Erweiterung der bilateralen parlamentarischen Beziehungen sowie für die Behandlung aktueller Fragen der gemeinsamen Agenda dient. Hervorgehoben wurde, dass die jüngste Sitzung der Kommission sehr erfolgreich verlaufen ist und zu produktiven Diskussionen geführt hat.

Während des Gesprächs hoben die Gesprächspartner den positiven Verlauf der Beziehungen zwischen den gesetzgebenden Organen beider Länder hervor. Sie betonten, dass regelmäßige Treffen zwischen Parlamentspräsidenten und Abgeordneten eine Schlüsselrolle für die weitere Vertiefung dieser Beziehungen spielen.

Beide Seiten prüften zudem Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Rahmen internationaler parlamentarischer Organisationen, darunter der Interparlamentarischen Union (IPU) und der Interparlamentarischen Versammlung der GUS.

Bei dem Treffen fand ein Meinungsaustausch zu weiteren Fragen von gegenseitigem Interesse statt.