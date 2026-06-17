Aserbaidschan und Südkorea führen politische Konsultationen fort

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan und Südkorea haben in Baku eine weitere Runde politischer Konsultationen zwischen ihren Außenministerien abgehalten.

Dabei tauschten sich Außenminister Jeyhun Bayramov und die südkoreanische Vizeaußenministerin Eui-hae Cecilia Chung über den Stand und die Perspektiven der bilateralen Beziehungen aus.

Im Mittelpunkt standen die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Energie, Digitalisierung, Bildung und Transport sowie die Rolle Aserbaidschans als regionaler Korridor zwischen Europa und Asien. Beide Seiten betonten zudem die Bedeutung der digitalen Transformation und gemeinsamer Projekte im Bereich neuer Technologien und Innovationen.

Auch regionale Fragen, darunter der Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien, wurden erörtert. Beide Länder hoben die Bedeutung internationaler Plattformen sowie jüngster Gipfeltreffen für die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit hervor.