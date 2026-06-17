Aserbaidschan und Tadschikistan erörtern Perspektiven der wirtschaftlichen Zusammenarbeit

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov hat am Rande der Jahrestagungen der Islamischen Entwicklungsbank (IsDB) den tadschikischen Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Handel, Abdurahmon Abdurahmonzoda, getroffen.

Im Mittelpunkt des Treffens standen der aktuelle Stand und die Perspektiven der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Tadschikistan. Die Seiten tauschten sich über die Intensivierung der Kooperation in den Bereichen Handel und Investitionen, die Förderung gemeinsamer Wirtschaftsinitiativen sowie die Stärkung ihrer für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaft aus.

Dabei wurde die Bedeutung der Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie, Energie, Verkehr und Logistik sowie weiteren vorrangigen Sektoren für die Entwicklung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen hervorgehoben. Zudem erörterten die Gesprächspartner Möglichkeiten zur Vertiefung der Kontakte zwischen den Wirtschaftskreisen beider Länder und zur Umsetzung gemeinsamer Projekte.