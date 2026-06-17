Aserbaidschan und Tschad erörtern Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov hat am Rande der Jahrestagungen der Islamischen Entwicklungsbank (IsDB) mit dem tschadischen Staatsminister sowie Minister für Finanzen, Haushalt, Wirtschaft und Planung, Tahir Hamid Nguilin, zusammengetroffen.

Bei dem Treffen wurden der aktuelle Stand der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Tschad sowie Möglichkeiten für eine künftige Zusammenarbeit erörtert. Beide Seiten hoben das Potenzial für eine weitere Vertiefung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen hervor.

Im Mittelpunkt standen Perspektiven für eine verstärkte Kooperation in den Bereichen Handel, Investitionen, Energie, Digitalisierung und weiteren Sektoren. Zudem betonten die Gesprächspartner die Bedeutung des Erfahrungsaustauschs und der Entwicklung von Geschäftsbeziehungen in Bereichen von gemeinsamem Interesse.