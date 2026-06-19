Aserbaidschan und Türkei vertiefen Zusammenarbeit in der Militärlogistik

Baku, 19. Juni, AZERTAC

Im Rahmen des Protokolls des 17. hochrangigen militärischen Dialogs zwischen den Verteidigungsministerien Aserbaidschans und der Türkei fand im Hauptlogistikdepartement des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums eine Veranstaltung zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit im Bereich Militärlogistik statt.

Während des Treffens wurden Erfahrungen aus dem Vaterländischen Krieg im Bereich Logistik präsentiert und die Bedeutung der Logistik unter modernen Gefechtsbedingungen hervorgehoben.

Die Seiten erörterten zudem Fragen der Versorgung, des Transports, der Instandhaltung sowie der medizinischen Evakuierung und tauschten sich über weitere Aspekte der logistischen Unterstützung aus.

Am Ende der Veranstaltung wurde ein Arbeitsprotokoll unterzeichnet und Geschenke ausgetauscht.