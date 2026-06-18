Aserbaidschan und Türkischer Investitionsfonds erörtern Möglichkeiten zum Ausbau der Zusammenarbeit

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Aserbaidschans Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov hat am Rande der Jahrestagungen der Islamischen Entwicklungsbankgruppe (IsDB) den Präsidenten des Türkischen Investitionsfonds, Baghdad Amreyev, sowie den Generaldirektor des Fonds, Ramil Babayev, getroffen.

Bei dem Treffen wurden die Ergebnisse der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Diversifizierung der Partnerschaft zwischen den Turkstaaten erörtert. Die Gesprächspartner tauschten sich über die Stärkung der institutionellen Zusammenarbeit, den Ausbau der regionalen Energievernetzung, die Förderung des Privatsektors, die Unterstützung nachhaltiger Entwicklungsprojekte sowie die Erweiterung der Kooperation mit Finanzinstitutionen aus.

Hervorgehoben wurde zudem die Bedeutung des im Rahmen der Jahrestagungen der IsDB-Gruppe unterzeichneten Abkommens zwischen der Islamischen Gesellschaft für die Entwicklung des Privatsektors (ICD) der IsDB-Gruppe und dem Türkischen Investitionsfonds. Man wies darauf hin, dass das Dokument zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den Parteien, zur Förderung öffentlich-privater Partnerschaften sowie zur Ausweitung gemeinsamer Finanzierungsmöglichkeiten beitragen werde.